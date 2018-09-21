"مدبولي" يناقش فرص الاستثمارات الجديدة بالمحافظات.. الإثنين المقبل

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز سيناقش مع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و10 من كبار المستثمرين في قطاع التجارة الداخلية، فرص توطين استثمارات جديدة بالمحافظات، الاثنين المقبل، وذلك ضمن خطة وزارة التموين لضبط الأسواق وتخفيض الأسعار.

جاء ذلك خلال تفقد سير العمل بالمنطقة اللوجيستية بـ"سبرباي" بمدينة طنطا، يرافقة اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، والمهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة شركة "فيرنبروجلوبال" للاستثمار، والمهندس شريف يونس، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجيستية، اليوم الجمعة.

وأضاف أن الجهاز يعمل على جذب استثمارات أجنبية أيضًا، حيث سيتم في القريب العاجل زيارة إحدى الشركات التي تُقدر استثمارتها بنحو17 مليار جنيه للاستثمار في إحدى محافظات الصعيد الفترة المقبلة.

وقال إن افتتاح المرحلة الأولى المتمثلة في المركز التجاري من مشروع "داون تاون دلتا"، الذي يقام على مساحة 82 فدان بمدينة طنطا سيكون خلال شهر أغسطس 2019.

وتابع عشماوي، أن المشروع يعد بشائر ثمار مجهودات الجهاز لتنمية قطاع التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح مناطق لوجستية أخرى خلال الفترة المقبلة بالبحيرة والشرقية، موضحًا أن الجهاز طرح بالفعل فرصة استثمارية بمخافظة قنا، وسيتم طرح 4 فرص أخرى خلال الفترة المقبلة بإجمالي استثمارات 10 مليارات جنيه.

وأردف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ردا على أسئلة أحد الصحفيين المتعلقة بتطوير الطريق الدولي من كفر الشيخ، قائلًا: "إنه تم التنسيق مع وزارة النقل والتخطيط لتوفير التمويل له، وإدراجه ضمن خطة التطوير"، مؤكدًا أن تطوير هذا الطريق سيؤدي إلى تدفق التجارة الداخلية من مشروع المنطقة اللوجيستية إلى كل محافظات الدلتا ".

​