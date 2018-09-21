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    "عاشور": سداد "القيمة المضافة" للمحامين مرة واحدة عن كل دعوى

    12:58 م الجمعة 21 سبتمبر 2018
    "عاشور": سداد "القيمة المضافة" للمحامين مرة واحدة عن كل دعوى

    سامح عاشور نقيب المحامين

    كتب- مصطفى علي:

    أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن تواصله مع وزيري المالية الدكتور محمد معيط، والعدل المستشار حسام عبد الرحيم، لتصحيح التحصيل الخاطئ لضريبة القيمة المضافة.

    وقال"عاشور" في بيان اليوم الجمعة: "لا يجوز السداد إلا مرة واحدة عن الدعوى مهما تعددت صورها وجاري إصدار التعليمات من الوزارتين بهذا الشأن".

    ووجه "عاشور" رسالة للمحامين قائلا: "عليكم الهدوء فسيتم التصحيح خلال 48 ساعة".

    يذكر أن نقيب المحامين وقع بروتوكولا مع وزيري المالية والعدل، يوم 16 سبتمبر الجاري بشأن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على المحامين، مما أعفاهم من تقديم الاقرار الشهري، ليقدم الاقرار سنويا مع ضريبة الدخل، وحدد قيم قطعية للضريبة وفقا لدرجة قيد الدعوى.

    سامح عاشور نقيب المحامين القيمة المضافة محمد معيط حسام عبد الرحيم

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