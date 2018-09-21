وزير الأوقاف: مقاصد السنة النبوية تتسق مع القرآن الكريم

القاهرة - أ ش أ:

قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن قراءة مقاصد السنة النبوية، تؤكد مواكبتها لروح العصر ومستجداته، وتقرب السنة النبوية العظيمة إلى الناس بدلاً من تلك الأفهام والتأويلات التي تنفر الناس من السنة، بل من الدين نفسه ولا تقربهم منها ولا منه.

وأضاف وزير الأوقاف - في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة- أن تأكيد العلماء والفقهاء والأصوليين على أهمية فهم المقاصد العامة للتشريع هي الميزان الدقيق الذي تنضبط به الفتوى، ومسيرة تجديد الخطاب الديني معا، وأن الأحكام في جملتها بنيت على جلب المصلحة أو درء المفسدة أو عليهما معا.

وأوضح جمعة أن من المصلحة المحافظة على مقصود الشرع من الخلق، وهى خمسة أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة هو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة ودفعه مصلحة.

وأكد وزير الأوقاف أن المقاصد العامة للسنة النبوية تتسق كل الاتساق مع المقاصد العامة للقرآن الكريم، وبفهم مقاصدهما نقف على المقاصد العامة لديننا الحنيف، وهو بلا شك كله عدل ورحمة وسماحة وتيسير وإنسانية، واتفق أهل العلم قديمًا وحديثًا على أن كل ما يحقق هذه الغايات الكبرى هو من صميم الإسلام، وما يصطدم بها إنما يتصادم مع الإسلام وغاياته ومقاصده وفطرته السمحة النقية.

ونوه وزير الأوقاف بأحدث إصداراته بهذا الصدد بعنوان "الفهم المقاصدى للسنة النبوية" والذي يتناول هذا الموضوع ويعرض بعض النماذج التطبيقية للقراءة العصرية للنص النبوي لإنارة الطريق أمام مزيد من الدراسات في هذا الاتجاه.

ولفت إلى ضرورة التفكير وإعمال العقل عند قراءتنا للنصوص، وصحيح السنة المشرفة وثابتها مع التفريق بين النظر إلى النص وإلى ما كتب حوله من شروح أو حواش أو رؤى عامة أو خاصة، فلا نضفي على الشرح قداسة النص ولا نلبس المتغير ثوب الثوابت.