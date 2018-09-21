الجيزة: تنفيذ 97 قرار إزالة للمباني المخالفة في يومين (صور)

كتب- إسلام ضيف:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن أجهزة المحافظة لن تتهاون في مواجهة مافيا البناء المخالف، وتطبيق القانون بكل حسم على العقارات المخالفة التي بنيت دون ترخيص، أو اتباع للمواصفات الفنية في أعمال البناء، مؤكدا أنها تُشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين.

وأضاف راشد، في بيان اليوم الجمعة، أن المحافظة بدأت في تنفيذ حملات متكررة؛ لتنفيذ قرارات إزالة المباني المُخالفة خاصة الحالات الصارخة، على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن، حيث جرى خلال اليومين الماضيين تنفيذ 97 قرار بالمراكز والمدن، و45 قرار بالأحياء.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن حي العجوزة قام بتنفيذ حملة بشارع أبناء سوهاج يمين محور 26 يوليو لـ3 عقارات، ونفذ حي الهرم حملة أخرى بشارع الشيشيني متفرع من كعبيش، إضافة إلى تنفيذ حملة بشارع محمد مرسى من سيدى عمار بحي جنوب الجيزة.

وأكد راشد أنه على مستوى المراكز والمدن نفذت حملات بمراكز ومدن الصف وأطفيح والبدرشين وأوسيم وكرداسة والحوامدية والعياط وأبوالنمرس، وتتمثل المخالفات في بناء حجرات ومبانى أسوار وتشوينات.

وناشد المحافظ مواطني الجيزة بتوخى الحذر قبل شراء وحدة سكنية في العقارات الجديدة، والتوجه إلى الحي المختص للاستعلام عن موقف العقار، وما إذا كان صادر له قرار إزالة من عدمه؛ حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.