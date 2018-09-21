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    البابا تواضروس يهدى أيقونة "العائلة المقدسة" للقنصل المصري بنيويورك

    11:56 ص الجمعة 21 سبتمبر 2018
    البابا تواضروس يهدى أيقونة "العائلة المقدسة" للقنصل المصري بنيويورك

    البابا تواضروس يهدي أيقونة العائلة المقدسة لقنصل م

    كتب - إسلام ضيف:

    أهدى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أيقونة قبطية للعائلة المقدسة للقنصل المصري في نيويورك السفير هشام النقيب.

    وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان اليوم الجمعة، إن البابا تواضروس زار مقر القنصلية المصرية بنيويورك، وكان في استقباله السفير المصري بواشنطن السفير ياسر رضا والدكتور هشام النقيب القنصل العام المصري بنيويورك، والسفير محمد إدريس سفير مصر لدى الأمم المتحدة والسفير ماجد عبد العزيز مدير مكتب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، وهاني ناجي الوزير المفوض بالقنصلية.

    وكان البابا قد وصل - أمس - مقر إيبارشية نيويورك ونيوإنجلند في إطار جولته الرعوية التي بدأت الخميس الماضي، ومن المقرر أن تستغرق عدة أسابيع.

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    البابا تواضروس أيقونة العائلة المقدسة نيويورك هشام النقيب

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