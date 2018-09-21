كيف تستعد جامعة الأزهر لاستقبال العام الدراسي الجديد؟

القاهرة - أ ش أ:

تستقبل جامعة الأزهر العام الدراسي الجديد 2018 /2019، غدا السبت، عقب انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب بجميع الكليات بفرعي البنين والبنات.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إنه سيقوم بجولة تفقدية لجميع الكليات في أول يوم من العام الدراسي، وسيتم تخصيصه لنشر الوعي بوسطية الإسلام والتسامح، والسلام المجتمعي وتأكيد قيم المواطنة والتعايش المشترك في نفوس الطلاب.

وأضاف أنه سيتم التواصل المستمر مع الطلاب عبر فتح قنوات الحوار المباشر بينهم وبين أساتذة وعمداء الكليات للمساهمة في تذليل أي عقبات قد تواجههم على طريق تحصيل العلم والمعرفه وبناء شخصية تجعلهم قادرين على المشاركة في حاضر ومستقبل وطنهم.

وأشار إلى التوسع في الأنشطة الطلابية داخل الحرم الجامعي بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والهيئات العلميه بما يسهم في اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها للإسهام بفاعلية في خدمة الوطن.

ولفت المحرصاوي إلى أنه سيتم لأول مرة هذا العام إقامة معرض دائم للكتاب بالجامعة يباع بنصف الثمن للمؤلفين الثقات في شتى مناحي العلم والمعرفة.. مؤكدا أن التعليم الجامعي يسهم في بناء شخصية الشباب وتحقيق الثراء الفكري لهم حتى لا يقع فريسة سهلة لمن يريدون العبث بعقولهم لتحقيق أجندات خاصة.

وبشأن تطوير المناهج الدراسية، قال رئيس جامعة الأزهر إنه تم إعداد محتوى علمي موحد بالكليات والأقسام الشرعية يشمل تدريس مادة الفقه بكليات الطب والزراعة والتجارة هذا العام بحيث يتضمن المقرر الدراسي لكل قطاع ما يحتاج الطلاب معرفته من القضايا المعاصرة، فمثلاً في الطب تعالج مادة الفقه قضايا تشريح الجثث ونقل الأعضاء وتأجير الأرحام وغيرها إضافة إلى أخلاقيات المهنة والعلاقة بين الأطباء والمرضى.

وقال رئيس جامعة الأزهر إنه سيتم أيضا تطبيق تجربة الكتاب الإلكترونى هذا العام، دون إلغاء الكتاب الورقى، فى بعض المواد الدراسية بكليتى اللغات والترجمة والهندسة، وإتاحته على الموقع الإلكترونى لجامعة الأزهر بالإنترنت، وتقييم هذه التجربة للتأكد من أنها فى مصلحة الطلاب، قبل إقرارها فى الكليات الأخرى..موضحا أنه نظرًا للإقبال المتزايد على الالتحاق بجامعة الأزهر، وحرصًا على تقليل الاغتراب تم إدخال ٧ رغبات جديدة إلى تنسيق القبول في العام الجامعى الجديد.

وأشار إلى أنه تم الاطمئنان على منظومة تأمين البوابات، وجاهزية قاعات الدراسة، وإعداد جداول المحاضرات، والانتهاء من الإعدادات الفنية بالجامعة بالإضافة إلى فتح البوابة الحضارية لفرع البنات مما يسهم فى القضاء على ظاهرة التكدس.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أنه سيتم استقبال الطلاب والطالبات بالمدينة الجامعية من الحاصلين على تقدير ممتاز اعتبارا من اليوم "الجمعة" وحتى الأحد المقبل، والطلاب والطالبات من الحاصلين على جيد جدا اعتبارا من يوم الاثنين وحتى الأربعاء والطلاب الذين تخلفوا عن التسكين يوم الخميس المقبل.. لافتًا إلى أنه تيسيرا على طلاب الحالات الخاصة والمرضية فقد خصص لهم جميع أيام الأسبوع.