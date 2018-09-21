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    نائب وزير الزراعة تتفقد حملة تحصين المواشي بالبحيرة​

    11:09 ص الجمعة 21 سبتمبر 2018
    نائب وزير الزراعة تتفقد حملة تحصين المواشي بالبحيرة​

    الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة

    كتب- أحمد مسعد:

    تفقدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية السمكية والداجنة، لجان التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، والوادي المتصدع بقرية النجيلي، بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة.

    والتقت محرز بأهالي القرية أثناء توجههم للتحصين، وبسؤالهم عن كيفية معرفتهم بموعد الحملة، أجابوا أنه علموا من خلال الإعلام، والتنبيه في مساجد القرية.

    وناشدت نائب الوزير أهالي القرية وكافة المربيين بضرورة الإلتزام بحملات التحصينات التي تحددها الدولة، لما لها من أهمية في الحفاظ على الثروة الحيوانية للمربي.

    وأكدت أن الوزارة تقوم بتوفير اللقاحات، وأدوات الحقن والسنون والملابس الواقية قبل بدء الحملة، مشيرة إلى إنشاء عدد من الثلاجات المركزية، لحفظ اللقاحات كما أنه أثناء الحملة يتم استخدام تانكات مبردة للحفاظ على اللقاحات.

    وطالب الأهالي بإنشاء وحدة بيطرية لخدمة القرية والقرى المحيطة، وأبدوا استعدادهم بتقديم الدعم المادي، وكلفت "محرز" مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، التنسيق مع مديرية الزراعة، ودراسة إنشاء الوحدة البيطرية.

    وأثناء الجولة زارت محرز مركز تجميع الألبان، الذي يقوم بإرشاد المربين، وتوعيتهم بالإجراءات الصحية لحلب و تجميع الألبان، كما يجرى فحص الألبان، والتأكد من صلاحيتها وذلك للحفاظ على صحه المواطنين.

    منى محرز وزارة الزراعة تحصين المواشي البحيرة

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