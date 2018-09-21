نائب وزير التعليم يتابع استعدادات العام الدراسي بجنوب سيناء

كتبت - ياسمين محمد:

بحث الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، استعدادات مديرية جنوب سيناء لبدء العام الدراسي الجديد 2018 / 2019، وتنفيذ تكليفات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن الاطمئنان على استعدادات تطبيق نظام التعليم الجديد.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة، اجتمع نائب الوزير أمس مع مديرى الإدارات التعليمية، لمناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه المنظومة التعليمية بالمحافظة، وانتظام الدراسة بمدارس الوديان، والتكامل مع الجهات الأخرى كهيئة محو الأمية لتعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة، ومناقشة توصيل البنية الأساسية لمدارس الثانوى العام، ومشاكل العجز فى المعلمين والإداريين بمدارس المحافظة.