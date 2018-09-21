التنمية المحلية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى للمتدربين بمركز "سقارة"

القاهرة- أ ش أ:

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية اليوم الجمعة، بتخريج الدفعة الأولى للمتدربين وعددهم 85 متدربًا على برامج الأسبوع الأول، من البرنامج التدريبي للمركز، وهى برامج صقل مهارات مهندسي التنظيم بالإدارات الهندسية، وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية في مجال الشئون القانونية، ونشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بالإدارة المحلية، وصقل مهارات العاملين بإدارات البيئة بالمحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في تصريح اليوم، اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات خاصة القيادات الوسطى والصف الثاني من الموظفين بالمحافظات بهدف الارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع.

وقال إنه يجرى حالياً تنفيذ خطة لتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة، ليكون أكبر مركز لتخرج القيادات المحلية في مصر، مشدداً على ضرورة إجراء تقييم لكل دورة من الدورات التي يتم تنفيذها بالمركز، بهدف تعظيم الإيجابيات وتلافى أية سلبيات مع ضرورة مراعاة أن تسهم المادة العلمية لكل دورة في الارتقاء بالوضع القائم في كل قطاع على أرض الواقع بالمحافظات، حتى يتحقق رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح المهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية، ومدير مركز التنمية المحلية بسقارة أنه سيتم خلال الأسبوع القادم تنظيم دورات تدريبية لـ 100 متدرب من المحافظات، في برامج تنمية مهارات مهندسي المشروعات والتخطيط العمراني والتنظيم وصقل مهارات العاملين في إدارات العقود والمشتريات والموارد البشرية وتنمية المهارات السلوكية للعاملين بالإدارة المحلية.