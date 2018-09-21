"اضطراب الملاحة وشبورة مائية".. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الجمعة

القاهرة- مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وحسب بيان للهيئة، من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 32

وسط الدلتا 23 32

الإسكندرية 23 30

بلطيم 23 29

مطروح 21 28

السلوم 18 27

سيوة 20 34

بورسعيد 24 29

دمياط 25 29

العريش 19 30

رفح 18 30

الإسماعيلية 20 32

السويس 21 32

رأس سدر 21 33

نخل 18 32

نويبع 26 34

طابا 22 31

كاترين 18 34

الطور 26 31

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 26 35

مرسى علم 26 33

الفيوم 22 33

بنى سويف 22 33

المنيا 22 33

أسيوط 21 33

سوهاج 23 35

قنا 24 37

الأقصر 25 38

أسوان 26 40

أبوسمبل 26 39

الوادى الجديد 21 37

شلاتين 27 37

أبو رماد 28 36

رأس حدربة 29 35

حلايب 29 34