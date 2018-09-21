حدث ليلًا| السيسي يصل أمريكا.. افتتاح "الجونة" وسما المصري: "قربت من ربنا"

القاهرة- مصراوي:

شهدت الليلة الماضية، وحتى الساعات من صباح اليوم الجمعة، عدة أحداث على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

أعلن البيت الأبيض لقاء بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

السيسي في نيويورك اليوم للمشاركة باجتماعات "الأمم المتحدة"

البيت الأبيض: ترامب يلتقي السيسي الأسبوع المقبل في نيويورك

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي (تغطية خاصة)

انطلقت، مساء الخميس، فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، التي تستمر من 20 وحتى يوم 28 سبتمبر الجاري بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

"الاستعلامات": مصر ستصبح مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر وضعت قدمًا لتصبح مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي، في منطقة شرق المتوسط، إذ تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى، ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.

طارق شوقي: حلول "غير تقليدية" لمشكلة كثافة الطلاب في الفصول

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن دور أولياء الأمور أساسي في نجاح منظومة التعليم الجديدة، لافتًا إلى أن الوزارة تبحث عن حلول غير تقليدية لحل مشكلة كثافة الطلاب في الفصول، من بينها إمكانية تجمع الطلاب في فناء المدرسة.

"التعليم": تلقينا 10 طلبات لإنشاء مدارس تكنولوجية بعد مناشدة الرئيس لرجال الأعمال

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه استقبل نحو 10 طلبات لإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية منذ مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية، أمس الأربعاء، رجال الأعمال بتكرار التجربة لإنشاء أكبر عدد من المدارس التي تلبي احتياجات الصناعة.

نائب الوزير: خصم 50% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بالتعليم

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اليوم الخميس، إن الوزير الدكتور طارق شوقي وقع على القرار الوزاري رقم 356 والذى جاء فيه منح أبناء العاملين بالتربية والتعليم خصم 50% من قيمة المصروفات المدرسية للعام الدراسى المقبل 2018 -2019 بعد أن كان الخصم 25% بالسنوات السابقة .

"التعليم العالي" تعلن نتائج تنسيق طلاب مدارس المتفوقين والنيل المصرية

أعلنت وزارة التعليم العالي، نتائج قبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وطلاب مدارس النيل المصرية في تنسيق الجامعات.

جولة مفاجئة لوزير النقل في محطة قطارات الجيزة لمتابعة استعدادات بدء الدراسة

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مساء اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لمحطة الجيزة للسكك الحديدية للاطمئنان على الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي.

سما المصري: "في مرضي ملقتش حد جنبي.. وقربت من ربنا أكتر" (تسجيل صوتي)

كشفت سما المصري، أسباب قرارها بـ"التوبة" والتوقف عن ارتداء الملابس المكشوفة، وقالت في تصريحات لـ"مصراوي" إنها اقتربت أكثر من الله

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار

دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، جميع الفرقاء خاصة الميليشيات التي يقودها صلاح بادي، إلى الالتزام بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة طرابلس، معتبرة أن استهداف المدنيين والمنشآت يعتبر من جرائم الحرب.

ترامب يوقع "خطة الأمن القومي الإلكتروني".. وبولتون: سنستخدمها في الهجوم

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أول خطة استراتيجية للأمن القومي الإلكتروني.

الأهلي يصدر بيانا رسميا بشأن مباراة السوبر السعودي

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا، بشأن إقامة مباراة السوبر المصري السعودي (كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي).