السيسي يشارك في الجمعية العامة للأم المتحدة.. ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم

القاهرة- أ ش أ:

يشارك الرئيس السيسي في الجمعية العامة للأم المتحدة في نيو يروك بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم في أجندة الأحداث، والتي يستعرضها "مصراوي" في السطور التالية.

نيويورك.. يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي انطلقت فعالياتها الثلاثاء الماضي، وتركز على قضايا التنمية وحفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الاٍرهاب وحقوق الإنسان.

باريس.. تحيي المنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الدولي للسلام 2018، تحت شعار (الحق في السلام: 70 عاما منذ إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، بهدف الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يمثل وثيقة تاريخية في ما يتصل بحقوق الإنسان.

الخرطوم.. يقام في القصر الجمهوري بالسودان احتفال بمناسبة التوقيع النهائي للسلام بين الفرقاء الجنوبيين، يحضره رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت الذي سيصل الخرطوم في وقت لاحق اليوم إلى جانب زعيم المعارضة رياك مشارك.

سوتشى.. يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي، حيث يناقش الطرفان القضايا الرئيسية للعلاقات الثنائية وآفاق تعزيز التكامل الأوروبي - الآسيوي والمشاكل العالمية الحالية .

القاهرة.. يلتقي فريقا الداخلية والاتحاد السكندري، في الثالثة والنصف عصرا، على استاد كلية الشرطة، كما يلتقي فريقا الإنتاج الحربي ومصر للمقاصة، في السادسة مساء، على استاد المقاولون، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز لكرة القدم.

القاهرة.. يعقد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مؤتمرا صحفيا، في الخامسة والنصف عصرا، في قاعة المؤتمرات بملعب السلام، للحديث عن مباراة فريقه أمام حوريا كوناكري الغيني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القاهرة.. يلتقي فريقا مازيمبي الكونجولي وبريميرو دي اوجوستو الانغولي، في الثالثة عصرا على ملعب مازيمبي، كما يلتقي النجم الساحلي التونسي والترجي التونسي في السادسة مساء، على الملعب الأولمبي بسوسة، فيما يلتقي الوداد البيضاوي المغربي ووفاق سطيف الجزائري، في التاسعة مساء، في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.