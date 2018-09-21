الأحد.. فرقة عبدالحليم نويرة تقدم حفلا بمعهد الموسيقى العربية

كتب- محمد عاطف:

تقدم فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي، حفلا فنيا الأحد، على مسرح معهد الموسيقى العربية، ضمن سلسلة كلثوميات التى تقدمها الفرقة.

ويحيي الحفل كل من الفنانة صابرين النجيلي، والفنانة رحاب عمر، ويتضمن باقة مختارة من أجمل أغانى كوكب الشرق أم كلثوم التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين منها "حيرت قلبي معاك"، "اسال روحك "،"هقابله بكره"، "هذه ليلتى".

الجدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية تنظم سلسلة حفلات شهرية تحت عنوان كلثوميات تقام بمعهد الموسيقى العربية تخليدًا لسيدة الغناء العربى أم كلثوم وبهدف إحياء تراث الموسيقى العربي ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزء أصيل من تاريخ مصر الثقافى والحضارى والجسر الرابط بين الماضى والحاضر والمستقبل.