كاهن كنيسة مارجرجس عن زيارة فلسطين: "لن ندخل القدس إلا مع شيخ الأزهر"

كتب- إسلام ضيف:

علق القمص صليب متى، كاهن كنيسة مارجرجس بشبرا، على دعوة الشيخ أسامة الأزهري، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية لزيارة المصريين مدينة القدس، والمسجد الأقصى، قائلًا: "كلنا كمصريين واقفين جنب الفلسطينيين، والقيادة السياسية واقفة معهم وتدعمهم".

وأضاف متى لمصراوي: "نحن كأقباط نناصر القضية الفلسطينية، كما قال البابا شنودة الثالث، والبابا تواضروس الثاني، ولن ندخل القدس إلا مع أخواتنا المسلمين"، مشددًا على التضامن مع الشعب الفلسطيني وما يعانيه.

وأكد كاهن كنيسة مارجرجس بشبرا، أن السفر من وجهة نظر القيادة الدينية في الكنيسة يعتمد على مبدأ البابا شنودة القائل: "لن ندخل القدس إلا مع شيخ الأزهر"، وهو الذي تنتهجه الكنيسة حتى الآن.

وأوضح "متى" أن هناك بعض الأشخاص عندما اعترضوا على قرار رفض السفر للمدينة المقدسة، بحجة التماس البركة من الأماكن المقدسة التي زارها السيد المسيح، رد البابا شنودة الثالث عليهم-آنذاك- قائلًا: "عندنا 100 مكان للعائلة المقدسة وزارها السيد المسيح، اللي عايز ياخد بركة يروح".