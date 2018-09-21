وزير التعليم يكشف عن مستوى "connect" للمدارس التجريبية

كتبت- سحر عزام:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن النظام الجديد المقرر تطبيقه في المدارس التجريبية، يعتمد على تدريس ما يطلق عليه "الباقة" والتي تضم العلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا باللغة الإنجليزية.

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc" أمس الخميس، أن مستوى اللغة الإنجليزية لن يقل في النظام الجديد بالمدارس التجريبية، وله مستويان من أحدهما أساسي والآخر مستوى أعلى تحت مسمى "connect plus"، موزع على الطلاب بالمدارس.

وتابع، أن مواد الباقة مع مادة اللغة الإنجليزية تستهلك 80% من وقت الطالب ما يزيد عن المستوى الرفيع بالنظام القديم، موضحًا، أن مستوى "connect" جاء لتعويض الإحساس بمادة المستوى الرفيع ولمواجهة سوق الناشرين والذي كان يستعد لتقديم كتب مستوى رفيع للطلاب.