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    وزير التعليم يكشف عن مستوى "connect" للمدارس التجريبية

    08:00 ص الجمعة 21 سبتمبر 2018
    وزير التعليم يكشف عن مستوى "connect" للمدارس التجريبية

    الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

    كتبت- سحر عزام:

    قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن النظام الجديد المقرر تطبيقه في المدارس التجريبية، يعتمد على تدريس ما يطلق عليه "الباقة" والتي تضم العلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا باللغة الإنجليزية.

    وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc" أمس الخميس، أن مستوى اللغة الإنجليزية لن يقل في النظام الجديد بالمدارس التجريبية، وله مستويان من أحدهما أساسي والآخر مستوى أعلى تحت مسمى "connect plus"، موزع على الطلاب بالمدارس.

    وتابع، أن مواد الباقة مع مادة اللغة الإنجليزية تستهلك 80% من وقت الطالب ما يزيد عن المستوى الرفيع بالنظام القديم، موضحًا، أن مستوى "connect" جاء لتعويض الإحساس بمادة المستوى الرفيع ولمواجهة سوق الناشرين والذي كان يستعد لتقديم كتب مستوى رفيع للطلاب.

    طارق شوقي وزارة التربية والتعليم المدارس التجريبية وزارة التربية و التعليم العام الدراسي الجديد

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