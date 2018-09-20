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    بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة تنسيق طلاب مدارس المتفوقين والنيل المصرية

    11:36 م الخميس 20 سبتمبر 2018
    بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة تنسيق طلاب مدارس المتفوقين والنيل المصرية

    تنسيق الجامعات

    كتب- محمد قاسم:

    أعلنت وزارة التعليم العالي، نتائج قبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وطلاب مدارس النيل المصرية في تنسيق الجامعات.

    وللحصول على نتيجة قبول طلاب مدارس المتفوقين اضغط هنا بالاسم ورقم الجلوس.. اضغط هنا

    مدارس النيل

    وللحصول على نتيجة قبول طلاب مدارس النيل اضغط هنا بالاسم ورقم الجلوس.. اضغط هنا

    وذكرت الوزارة في بيان لها مساء الخميس، أن 653 طالب وطالبة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) سجلوا بموقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالكليات المختلفة التي يرغبون فيها.

    ولفتت الوزارة، إلى 9 طلاب استنفذوا رغباتهم لتضمينهم كليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم والحد الأدنى المعلن، والفرصة متاحة لهم لتنسيق رغباتهم.

    وبالنسبة لمدارس النيل المصرية، قالت الوزارة إن 66 طالب وطالبة من هؤلاء الطلاب سجلوا بموقع التنسيق أيضًا وتم ترشيحهم في ضوء النسبة المقررة والقواعد الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات بشأنهم.

    مدارس المتفوقين وزارة التعليم العالي مدارس النيل المصرية تنسيق الجامعات

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