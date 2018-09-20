وزير الري يوجه بتكريم سائق تعرض للاعتداء أثناء تنفيذ إزالة على نهر النيل

كتب- أحمد مسعد:

واصلت الإدارة العامة للنيل شمال فرع دمياط بالمنصورة، إزالة مخلفات الردم الصارخة بناحية سنبخت مركز أجا بمعاونة مركز شرطة أجا اليوم الخميس، حيث تم تنفيذ 3 قرارات إزالة ردم بمكعب يقدر بنحو 4000 متر مكعب، فضلا عن تنفيذ قراري إزالة أحدهما بمركز المنصورة والثاني بقسم أول المنصورة.

يأتي ذلك في إطار تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري التابعة لقطاع حماية النيل بكافة المحافظات النيلية، وتنفيذ إزالات التعديات على نهر النيل وفرعيه للتأكيد على عزم وزارة الري على إنفاذ القانون وردع المخالفين ووقف الاعتداء على نهر النيل بالردم.

وذكر بيان لوزارة الري مساء اليوم أنه أثناء تنفيذ قرار قسم أول المنصورة قام أحد المواطنين بالتعدي على سائق اللودر الذي تصدى للمتعدي وأصر على تنفيذ المهمة المكلف بها رغم التعدي عليه، وتم تحرير محضر بالواقع 56 وعمل تقرير طبي.

وفور علمه بالواقعة، أشاد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بموقف السائق وإصراره على إكمال مهمة الإزالة رغم التعدي عليه.

كما وجه الوزير لأجهزة الوزارة بالاستمرار في تنفيذ الإزالات وفرض هيبة الدولة ممثلة في الأجهزة المعنية وبدعم من قوات إنفاذ القانون وبالتنسيق التام مع السادة المحافظين.

كما وجه وزير الري بتكريم مثل هذه النماذج المشرفة في كافة أجهزة الوزارة وتقديم الدعم الكامل لهم أثناء قيامهم بتنفيذ مهامهم.

من جانبه، أكد المهندس خالد مدين رئيس مصلحة الري وقيادات قطاع حماية وتطوير نهر النيل أن مثل هذه الممارسات من بعض المتعدين على نهر النيل والمجاري المائية لن تثني أجهزة الوزارة عن أداء مهام الحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية من التعدي، وخاصة في ظل تفاني العاملين بالوزارة في أداء واجباتهم .. مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحافظين لتلافي ووقف جميع أنماط التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وخاصة عندما تتعلق الوظيفة بالحفاظ على نهر النيل شريان الحياة للمصريين.