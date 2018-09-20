جولة مفاجئة لوزير النقل في محطة قطارات الجيزة لمتابعة استعدادات بدء الدراسة

كتب- أحمد نجيب:

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مساء اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لمحطة الجيزة للسكك الحديدية للاطمئنان على الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي.

وتفقد عرفات، الأرصفة وشبابيك التذاكر، والتقى بعدد من الركاب ودار حوار حول الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح بيان وزارة النقل، أن الوزير تحدث مع الركاب حول التعاقدات الجديدة التي تبرمها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وتأثيرها الايجابي في عملية تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

يذكر أن هيئة السكك الحديدية أعلنت الاستعداد للعام الجديد بـ54 مكتب اشتراكات في 31 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية منهم 33 مكتب بالوجه البحري وعدد 21 مكتب بمحطات الوجه القبلي.