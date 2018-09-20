"التعليم": تلقينا 10 طلبات لإنشاء مدارس تكنولوجية بعد مناشدة الرئيس لرجال الأعمال

كتب- ياسمين محمد:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه استقبل نحو 10 طلبات لإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية منذ مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية، أمس الأربعاء، رجال الأعمال بتكرار التجربة لإنشاء أكبر عدد من المدارس التي تلبي احتياجات الصناعة.

وقال مجاهد، خلال كلمته في حفل تكريم خريجي مدارس التعليم والتدريب المزدوج لعام 2017-2018، الخميس، بأحد فنادق القاهرة، إن التعليم والتدريب المزدوج هو وسيلة الدولة لإخراج عمالة ماهرة، تعلمت وتدربت وفق احتياجات الصناعة، مؤكدًا أنه لا سبيل للنهضة الاقتصادية في مصر إلا من خلال التوسع في هذا النوع من التعليم.

وتدخل 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، الخدمة اعتبارًا من العام الدراسي 2018-2019، وهي مدارس أنشأت بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ورجال الصناعة، بحيث يكفل رجال الصناعة تدريب الطلاب داخل مصانعهم، وتزود وزارة التربية والتعليم المدارس بمناهج مصممة وفقًا للمعايير العالمية.

وأكد مجاهد أنه من المتوقع لمصر أن يحدث فيها نهضة اقتصادية غير مسبوقة خلال السنوات المقبلة ولابد أن تكون وزارة التعليم مواكبة لهذه التطورات، مشيرًا إلى أن مصر بلد غني بثروة بشرية أغلبها من الشباب وهم من سيبنون المجتمع.