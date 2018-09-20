"التعليم العالي" يعلن نتيجة تحويلات طلاب الدبلومات الفنية والشهادات العربية

كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الخميس، نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية، وطلاب الشهادات المعادلة العربية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت لمرحلة تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب الشهادات الفنية، حيث تقدم 35351 طالب وطالبة من طلاب الشهادات الفنية لإبداء رغبتهم خلال مرحلة تقليل الاغتراب.

وأكدت الوزارة أنه تم تلبية رغبات أغلب الطلاب المتقدمين في حدود الطاقة الاستيعابية والإمكانيات المادية والبشرية بالكليات والمعاهد المراد التحويل إليها وفي ضوء القواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وعن طلاب الشهادات المعادلة العربية، قالت الوزارة إن 2642 طالب وطالبة من طلاب الشهادات المعادلة العربية سجلوا بالموقع الإلكتروني لإبداء رغبتهم خلال مرحلة تقليل الاغتراب.

وأكدت الوزارة أنه تم تلبية رغبات أغلب الطلاب المتقدمين في حدود الطاقة الاستيعابية والإمكانيات المادية والبشرية بالكليات والمعاهد المراد التحويل إليها وفي ضوء القواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.