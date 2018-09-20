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متحدث "الوزراء": مبادرة مشروعك تدعم الصناعات المتوسطة ومتناهية الصغر

10:10 م الخميس 20 سبتمبر 2018
متحدث "الوزراء": مبادرة مشروعك تدعم الصناعات المتوسطة ومتناهية الصغر

السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء

كتبت- سحر عزام:

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تطرق في الاجتماع الأسبوعي للحكومة لملف ترشيد الإنفاق الحكومي وإمكانية الاستغناء عن بعض البنود وتوفيرها من السوق المحلي.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة في مصر" المذاع على قناة "الحياة" الخميس، أن الدكتور أشرف مدبولي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات بخصوص مبادرة "مشروعك"، وذلك لتضافر الجهود وتحقيق التكامل لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وتابع: "مبادرة مشروعك، توفر التمويل للشباب لفتح المجال لمشروعات في مجالات جديدة، من خلال خدمة متكاملة لدعم فرص عمل مدروسة للشباب".

أشرف سلطان مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

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