بيبسيكو مصر تطرح نسخة محدودة من منتجها احتفالا بمهرجان الجونة السينمائي

في إطار دعمها للاقتصاد القومي المصري، ترعى شركة بيبسيكو مصر مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثانية للعمل على تشجيع السياحة الترفيهية لواحد من أجمل الشواطئ المصرية، حيث سيقام المهرجان في الفترة من 20 الى 28 سبتمبر 2018 في مدينة الجونة السياحية بمحافظة البحر الأحمر.

تسعى شركة بيبسيكو من خلال رعايتها للمهرجان إلى دعم الفن السابع في مصر، وتوفير فرصة للتبادل الثقافي والفني والتعرف على الثقافات العالمية والعربية المختلفة بما يعمل على دعم الفن السينمائي المصري واستعادة مصر لمكانتها المميزة في تصدير ونشر الفن لكل المنطقة العربية.

وقال محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر: "يهتم مهرجان الجونة السينمائي بتنمية ودعم المواهب الشابة من خلال منصة المهرجان وعرض أفلام الشباب من مختلف الدول العربية والعالمية، لذلك حرصنا على أن نكون من الرعاة الرسميين لاهتمامنا بدعم الشباب الواعد لإثراء صناعة الفن المصري واستعادة مكانة مصر، فدعم الشباب واكتشاف المواهب من أهم أولوياتنا في جميع المجالات وعلى رأسهم الرياضة والفن لأنهم من وسائل ارتقاء الشعوب".

وأوضح "أن مثل هذه الفعاليات تساهم في إبراز المناطق والشواطئ السياحية الخلابة التي تتمتع بها مصر، وايضا التأكيد على الأمن والأمان الذي يستمتع به الزوار مما يعمل على عودة السياحة كواحدة من اهم عوامل انتعاش الاقتصاد القومي".

من خلال رعايتها للمهرجان، ستقوم شركة بيبسيكو مصر بطرح عبوة محدودة من "بيبسي®" مع نجمة الجونة المميزة، بالإضافة الى العديد من النشاطات والفعاليات مع نجوم وزوار المهرجان، والتي تهدف الى توفير متابعة يومية لأحداث المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي. كما ستقوم بيبسيكو باستقدام أحدث التكنولوجيات، والتي ستوفر عبوات شخصية من منتجات "بيبسي®" و"فورنو" لكل زوار جناح بيبسيكو مصر.



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