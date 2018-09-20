وزيرة الهجرة تدشن الموقع الرسمي الجديد للوزارة

القاهرة- (أ ش أ):

دشنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، الخميس، الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة الذي يتضمن كافة أخبار وأنشطة الوزارة والخدمات المختلفة التي تقدمها والمبادرات التي تطلقها والصور الخاصة بكافة الفعاليات.

جاء ذلك خلال مؤتمر "3 سنين واحنا معاك" الذي نظمته وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لاستعراض ما حققته على مدار ثلاثة أعوام لربط المصريين في الخارج بوطنهم مصر.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في تحقيق أعلى نسبة من المستهدف من خططها بتحقيق عدد

33 مليون متابع لصفحة الوزارة على "فيسبوك" و3 ملايين على موقع "تويتر".

وأوضحت أن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنشأت قناة تواصل اجتماعي على موقع "يوتيوب" تمثل مكتبة مرئية تشمل كافة الفيديوهات واللقطات المصورة للأحداث والأنشطة التي تقوم بها الوزارة، فضلاً عن إنشاء حساب رسمي للوزارة على منصة "انستجرام" لاستهداف قطاع كبير من الشباب ومخاطبة أفكارهم.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج -خلال مؤتمر صحفي أعقب الاحتفالية- إن التحديات التي تواجه مصر كبيرة، وإن مصر الآن تحتاج لجهد كل مصري سواء بالخارج أو بالداخل لتتخطى تلك التحديات التي تستهدف النجاحات التي حققتها الدولة، ودعت المصريين في الداخل والخارج للالتفاف حول الوطن خلال هذه المرحلة.

وأضافت الوزيرة أن الدولة المصرية لا تقاس بثروتها المادية وإنما تقاس بشعبها فى الداخل والخارج، قائلة "المصري في الخارج مبيتحملش كلمة على بلده وحان الوقت لنمد له أيدينا".

وأوضحت أن قرار الرئيس السيسى بعودة وزارة الهجرة بعد 20 عام من إلغائها كانت البداية، وإنها والعاملين بالوزارة حريصون على العمل بكل تحد بشكل يليق بعودة وزارة الهجرة مرة أخرى للحياة وخدمة المواطن في الخارج.

وأشارت إلى أن الوزارة كانت بمثابة حلقة الوصل بين مختلف الوزارة والجهات بالدولة والمواطن المصرى فى الخارج، وأن الوزارة تحاول أن تمتد لكل المؤسسات الرسمية لتلبية طلبات المصريين في الخارج ودمجهم في مسيرة التنمية بوطنهم الأم.

واختتمت وزيرة الهجرة تصريحاتها بالقول "مصر هى دائما الأولى والأخيرة فى قلوبنا فى الداخل والخارج وربنا يحفظها بشعبها فى الداخل والخارج".

وعلى هامش المؤتمر، كرمت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من الصحفيين العاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، في مقدمتهم الزميل عصام مصطفى الكاشف مدير التحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط المسئول عن الملف الهجرة والعاملين بالخارج.