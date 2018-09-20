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تفاصيل استعدادات راديو 9090 لتغطية الدورة 73 للأمم المتحدة

09:02 م الخميس 20 سبتمبر 2018
تفاصيل استعدادات راديو 9090 لتغطية الدورة 73 للأمم المتحدة

راديو 9090

كتب- مصطفى علي:
أكد رديو 9090 استعداده لتغطية جميع فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستقام فى الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع القادم.
ومن المقرر أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفعاليات، ويلقي خطاب مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكر الراديو، في بيان له، أنه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "المانيفستو"، سيقوم بتغطية جميع الفعاليات للراديو، وذلك من خلال رسائل يومية وعلى مدار الساعة وفى العديد من البرامج والفترات المفتوحة التي ستخصص للتغطية.
وأشار البيان إلى أنه سيتم عمل عدد من اللقاءات والحوارات مع كبار السياسيين في الولايات المتحدة والعالم العربي، على هامش الفعاليات.

الأمم المتحدة راديو 9090 السيسي

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