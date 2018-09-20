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"التعليم العالي": بدء الدراسة بمختلف الجامعات السبت المقبل

08:27 م الخميس 20 سبتمبر 2018
"التعليم العالي": بدء الدراسة بمختلف الجامعات السبت المقبل

جامعة القاهرة

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت وزارة التعليم والبحث العلمي، أن بدء الدراسة بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2018/ 2019 في موعده المحدد بعد غدٍ السبت 22 سبتمبر الجاري.

وذكر بيان صادر اليوم الخميس عن الوزارة، أنه لا صحة مطلقا للشائعات التي تنتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بدء الدراسة.

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