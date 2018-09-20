يوسف زيدان: لا يوجد رابط بين العرب إلا اللغة.. وغير ذلك محض أكاذيب

كتب- محمد عاطف:

ألقى الكاتب والروائي يوسف زيدان، كلمة بمناسبة افتتاح "منتدى يوسف زيدان للثقافة العربية"، الأول، اليوم الخميس.

وقال "زيدان": "كنت أود لو بدأنا العام الأول لمنتدى يوسف زيدان من سوريا، وليس من مصر، وفي كل دورة جديدة سيكون لنا جولة في دولة جديدة لنقول لهم إننا نرى ما يقومون به من إبداع".

وأضاف يوسف في كلمته: "البلاد العربية ربطتنا بأكاذيب كثيرة تعلمناها في المناهج، وقالوا إن العرب لهم تاريخ واحد ومصير واحد وأرض واحدة، وصدقنا كل تلك الأكاذيب، ولكننا رأينا كل دولة تهتم في مناهجها بتاريخها الخاص، بينما كل دولة تضع الأسلاك الشائكة على حدودها، وكذلك لا يشعر أي ثري عربي استنفد كل متعه في الخليج، بما يعانيه أهل دارفور".

وتابع زيدان: "كانت مصر الوحيدة التي تجمع شمل العرب، وتحتفي بهم وبتاريخهم، لكن في عصر الليبرالية قُمعت في منتصف العشرينات، ولم تستمر في دورها المنوط بها".

وواصل زيدان: "اللغة هي القاسم الوحيد بين الدول العربية، وماعدا ذلك محض أكاذيب لا أساس لها من الصحة، ضحكوا بها علينا وصدقناهم".

وأكمل: "لم نجد رئيسًا ولا سلطانا ولا مسئولًا ينشر صورة له مع كاتب في بلده، بينما هذا النصوص هي الضامن الوحيد للأمة في الزمن القادم، ومن هنا أطلقنا هذا المنتدى".