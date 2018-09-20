مصطفى بكري عن ضبط مواطن يسرق زيًا مدرسيًا: "غير صحيح"

كتبت- سحر عزام:

نفى النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ما نشره أحد المواقع الإليكترونية عن ضبط مواطن أثناء سرقة زي مدرسي لابنته من أحد المعارض التجارية.

وقال "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الخميس: "أحد المصادر الأمنية نفت وجود محضر بسرقة مواطن لزي مدرسي لابنته من معرض أمام الغرفة التجارية"، لافتًا إلى أن هذه الشائعة تستهدف إحداث مزيد من الاحتقان في الشارع المصري.

وأضاف عضو مجلس النواب: "رغم المعاناة التي تعانيها الطبقة المتوسطة في مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب غلاء الأسعار ولكن القابض على الحق هذه الأيام كالقابض على النار"، بحسب قوله.