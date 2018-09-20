مؤسس منتدى يوسف زيدان: "بدون مصر لا يوجد عرب ولا وطن"

كتب- محمد عاطف:

انطلق مساء اليوم الخميس، "منتدى يوسف زيدان للثقافة العربية" الأول بحضور الدكتور يوسف زيدان.

وقالت آسيا قاسم، الرئيس الأول للمنتدى: "منذ أن تعرفت على يوسف زيدان، وأنا أسعى على أن يعم الفكر على الجميع، فهو دائم التواصل مع الشباب، وخاطبته في فكرة المنتدى فلم يعترض، وحصلت على الترخيص فور أن طرحت الفكرة على المسئولين بلبنان".

وأضافت آسيا: "لقد كان التباهي فيما مضى بالحب والخير والجمال، فأصبح الآن المال سيد الموقف، وأصبحت الرؤوس في الأرض والقدمين معلقة في الهواء، ومن هنا سعيت إلى إنشاء المنتدى ليكون فاعلًا وعاملاً أساسيًا لرفع درجة الوعي لدى الجماهير العربية".

وتابعت الرئيس الأول للمنتدى: "أحسد أهل مصر على مصريته وعلى تعصبه في حب مصر، وبدون مصر لا يوجد عرب ولا يوجد وطن، وآثرت أن يكون المنتدى بجهد شخصي ورفضت كل التمويلات التي عرضت علينا، وبدأنا في التجهيز للجائزة التي سيعلنها المنتدى لتكون من نصيب من يستطيع أن يعطي صورة ناجحة ومشرفة للثقافة العربية".