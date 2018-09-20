الكهرباء: تركيب العدادات الذكية في جميع أنحاء مصر خلال 10 سنوات- فيديو

كتبت- مي مدحت:

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تحرص على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصةً آليات حساب الاستهلاكات الأكثر تكنولوجيا، لافتًا إلى أنه تم التوسع في العداد مسبوق الدفع بمقدار 5.8 مليون عداد، فضلًا عن تركيب 250 ألف عداد ذكي.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نهاية الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، الخميس، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتركيب العدادات الذكية، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية تضم تركيب 10% من إجمالي العدادات الذكية.

واستكتمل: "هناك خطة وضعتها الوزارة لتركيب العدادات الذكية على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات مقبلة"، موضحًا أن هناك خطة للتعامل مع العدادات بالمستشفيات والمؤسسات، للحفاظ على استمرارية التوريدات الكهربائية.