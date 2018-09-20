"الهجرة": ننسق مع كل الوزارات لتقديم أفضل الخدمات للمصريين بالخارج

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تنسق مع مختلف الوزارات لتقديم خدمات للمصريين بالخارج، مستشهدة بالتنسيق مع وزارة الدفاع لتنظيم دورات أمن قومي لأبناء الجيل الثاني والثالث لتوعيتهم بالتحديات التي تواجه الوطن.

وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج -في كلمتها بمؤتمر "3 سنين واحنا معاك" لاستعراض إنجازات الوزارة على مدار ثلاثة أعوام لربط المصريين في الخارج بوطنهم- "إن العمل في الوزارة يأتي انطلاقا من الإيمان الصادق بأنها قوية ولابد أن تستمر وتأكيدا لقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة قيام وزارة مستقلة للمصريين بالخارج"، وأعربت عن الشكر والتقدير لفريق وزارة الهجرة على كل ما بذلوه في سبيل الارتقاء بجهود الوزارة.

وأوضحت أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة، حيث إن المصريين بالخارج مدوا يد العون لكافة المؤسسات الصحية، وكذلك التنسيق مع وزارات الزراعة والري والذي تمثل في مؤتمر "مصر تستطيع" بأبناء النيل، وأيضًا التعاون مع وزارات الآثار والسياحة ووأيضًا الشباب في مجال التعاون في ملتقيات شباب الجيل الثاني والثالث وغيرها من أوجه التعاون، وكذلك التنسيق مع الاتصالات بشأن قاعدة بيانات المصريين بالخارج وتحويلات المصريين عن طريق البريد.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هناك مبادرة للاحتفاء بالجالية الأرمينية التي تعيش في مصر، وإلى إطلاق مبادرة لتلقي الشكاوى ويتم الرد عليها بفيديو على منصات التواصل الاجتماعي للاقتراب أكثر من المصريين بالخارج لمعرفة مشاكلهم والوصول لحلها.

كما لفتت إلى تعاون وزارة الهجرة مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، وأكدت أنها رسالة واضحة وصريحة للتعاون بين هاتين المؤسستين ودليل عظيم على أن مصر قوية بشعبها، مشددة على أن المصريين بالخارج خط الدفاع الأول عن وطنهم حول العالم، لذلك فإن الوزارة لن تدخر جهدا في مساندتهم والتواصل معهم.

وكرمت وزيرة الهجرة، في ختام المؤتمر، عددًا من الصحفيين المختصين بتغطية ومتابعة جميع أخبار وأنشطة وزارة الهجرة، باعتبارهم شركاء نجاح لما ساهموا به من إبراز لعمل الوزارة وجهودها.