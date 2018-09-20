بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بشارع مستشفى الصدر بالجيزة

كتب- إسلام ضيف:

نجحت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الأمن في تطهير شارع مستشفى الصدر بالعمرانية من الباعة الجائلين وجميع أشكال التعديات والإشغالات التي كانت تحتل الشارع وتتسبب في شكاوى يوميه من سكان المنطقة من الإزعاج الذي تسببه.

وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقه اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة حملة مكبرة اليوم الخميس.

وقال محافظ الجيزة، إن الشارع كان يمثل إزعاجاً دائماً وصداع مزمن للسكان، مشيرًا إلى أن المحافظة ليست ضد الباعة، ولكن ليس على حساب الشارع، حيث كان الباعة يحتلون الشارع بالكامل بما يعيق حركة المشاه والسيارات.

وأضاف: "الحملة استمرت على مدار عدة أيام تم خلالها رفع جميع أنواع الإشغالات والتعديات والأكشاك والفروشات والسيارات المتهالكة وتشميع المحلات المخالفة"، لافتًا إلى أن المحافظة ستبدأ غداً تنفيذ خطة لتطوير الشارع الذي يربط شارع ترعة الزمر بشارع عثمان محرم كما سيتم تعيين حراسة دائمة من كافة الجهات ( الحي وشرطة المرافق ومديرية الأمن ) لعدم عودة الباعة والإشغالات مرة آخرى.

وأشاد الأهالي بالحملة خلال جولة المحافظ مرددين: "تسلم الأيادي".