  • عاجل:إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك بقضية "التلاعب بالبورصة".. اضغط للتفاصيل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    العودة إلى المدارس جميل راتب بطاقات التموين حادث الغسيل الكلوي مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    ​الري: تطهير 36 كيلو متر من "ورد النيل" - فيديو

    05:13 م الخميس 20 سبتمبر 2018
    ​الري: تطهير 36 كيلو متر من "ورد النيل" - فيديو

    عبد اللطيف السعيد، رئيس قطاع الري

    كتبت- مي مدحت:
    قال عبد اللطيف السعيد، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والرى، إنه تم تطهير 36 كيلو مترا من نهر النيل و26 كيلو في الترع من ورد النيل، موضحاً أنه تم إزالة عدد من الحشائش الغاطسة والجرفية والعائمة من الترع والمسطحات المائية.

    وأضاف "السعيد"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر فضائية الأولى، أن ورد النيل هو عبارة عن نبات عائم على وجه المياه انتشر في المجاري المائية، لافتاً إلى أنه لا يتم الاستفادة به وتستهلك كميات كبيرة من المياه، ويمنع وصول المياه لنهايات الترع الفرعية.

    ولفت إلى أن ورد النيل في شهري سبتمبر وأبريل يزيد من كل عام وفقاً لمقاومته مما يمثل عبئا على وزارة الري وبعض القطاعات المختلفة.

    عبد اللطيف السعيد وزارة الري ورد النيل نهر النيل

    الخبر التالى:

    وزارة التعليم العالي تصدر بيانًا جديدًا بشأن أزمة الجامعة العمالية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان