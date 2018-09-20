​الري: تطهير 36 كيلو متر من "ورد النيل" - فيديو

كتبت- مي مدحت:

قال عبد اللطيف السعيد، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والرى، إنه تم تطهير 36 كيلو مترا من نهر النيل و26 كيلو في الترع من ورد النيل، موضحاً أنه تم إزالة عدد من الحشائش الغاطسة والجرفية والعائمة من الترع والمسطحات المائية.

وأضاف "السعيد"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر فضائية الأولى، أن ورد النيل هو عبارة عن نبات عائم على وجه المياه انتشر في المجاري المائية، لافتاً إلى أنه لا يتم الاستفادة به وتستهلك كميات كبيرة من المياه، ويمنع وصول المياه لنهايات الترع الفرعية.

ولفت إلى أن ورد النيل في شهري سبتمبر وأبريل يزيد من كل عام وفقاً لمقاومته مما يمثل عبئا على وزارة الري وبعض القطاعات المختلفة.