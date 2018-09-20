بالصور- "الصحفيين" تحسم مرشحيها لعضوية الهيئات الإعلامية

كتب- مصطفى علي:

تصوير- أحمد النجار:

انتهى منذ قليل، اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، لاختيار الأسماء التي سترشحها النقابة لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في التغييرات التي ستشهدها الهيئات الصحفية والإعلامية الشهر الجاري، وفقًا لقانون تنظيم الصحافة، الذي كان قد أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع الشهر الجاري.

واتفق مجلس النقابة، على ترشيح علي حسن وصالح الصالحي لعضوية المجلس الأعلى للإعلام، وسامح عبدالعزيز وجلاء جاب الله وإبراهيم حجازي ووليد عبدالله لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة.

ووفقًا للقانون، ترشح النقابة 4 أسماء لعضوية الهيئة، يختار من بينهم الرئيس السيسي اسمين، وترشح أيضًا اسمين لعضوية المجلس الأعلى للإعلام يختار من بينهم الرئيس اسم واحد فقط.