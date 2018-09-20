جامعة حلوان تعلن انتهاء استعداداتها لبدء الدراسة

كتب- محمد قاسم:

أعلنت جامعة حلوان، الخميس، انتهاء استعداداتها لاستقبال طلاب العام الدراسي الجديد (2018-2019)، والمقرر أن يبدأ السبت المقبل.

وأكد ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب الجُدد، مشيرًا إلى أن ذلك ياتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والتي خرجت عن المؤتمر الوطني السادس للشباب.

وقال رئيس الجامعة، في بيان صحفي، إنه سيتم تعريف الطلاب بالحياة الجامعية والحرم الجامعي من خلال الأساتذة أعضاء هيئة التدريس والاتحادات الطلابية التي أعدت برامج مميزة لاستقبال الطلاب وتعريفهم بالكليات وطبيعة الدراسة بالاقسام المختلفة وأماكن المحاضرات.

وأضاف أن العام الجامعي الجديد سيشهد حضورًا لافتًا لرواد الفكر والسياسة والدين والفن بالجامعة، مع اختيار شخصيات كبيرة بالمجتمع، والمعايير قائمة على الإفادة الكبيرة للطلاب والتنوع، واختيار الرموز التي تجذب الطلاب.

وأشار إلى أن الكليات أعلنت الجداول الدراسية حتى يتسنى للطلاب تحقيق الألتزام الدراسي بدايةً منذ الأسبوع الأول للدراسة، بالإضافة إلى توفير الرعاية الاجتماعية لغير القادرين من خلال صناديق التكافل الاجتماعي ورعاية الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير الطرق بالحرم الجامعي لسهولة تحركاتهم.

وأضاف أن الجامعة وقعت الكشف الطبي للطلاب الجدد الذي بدءًا من 5 أغسطس الماضي، حيث يتم استقبال الطلاب وذويهم من خلال البوابة الرئيسية للجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة انتهت من إعداد خطة الأنشطة الطلابية خلال هذا العام وتم وضع خطة عمل متميزة للأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، وتجهيز المدن الجامعية طلاب وطالبات للتسكين وتجهيز الملاعب الملاعب الرياضية والصالة المغطاة لاستقبال الطلاب بأقسام رعاية الشباب، وكذلك توجيهات الطلاب بلوحات ارشادية وبمساعدة الطلاب القدامى من مختلف الكليات قبل بدء الدراسة.

وأوضح أن الجامعة بدأت تجهيز وتركيب مظلات للطلاب لأول مرة بمسافة تصل 750 مترا، تبدأ من شعار الجامعة وحتى المكتبة المركزية، وتجهيز البوابات الالكترونية، مشيرًا إلى أن المطعم المركزي بات جاهزًا لاستقبال جميع طلاب المدن الجامعية في وقت واحد وتقديم جميع الخدمات المميزة لهم.