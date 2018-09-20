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    حسين زين يكشف حقيقة منع آمال ماهر من الظهور عبر التليفزيون المصري

    03:45 م الخميس 20 سبتمبر 2018
    حسين زين يكشف حقيقة منع آمال ماهر من الظهور عبر التليفزيون المصري

    حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

    كتب- مصطفى علي:

    نفى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إصداره قرارًا بمنع إذاعة أي أغانٍ أو كليبات للفنانة آمال ماهر في البرامج أو إجراء المداخلات الهاتفية معها على شاشة التليفزيون المصري.

    وأكد زين - في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، انه لم يصدر أي قرارات بحق الفنانة آمال ماهر.

    وكانت أنباء تواردت حول منع الفنانة آمال ماهر من الظهور في التليفزيون المصري، أو إذاعة أي أغانٍ لها إلا أن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام نفى كل ما تردد في هذا الشأن.​

    حسين زين آمال ماهر التليفزيون المصري الهيئة الوطنية للإعلام

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