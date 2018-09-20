طارق شوقي: توزيع "الباقة" باللغة العربية على مدارس اللغات "خطأ نتداركه"

كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن كتاب الباقة متعدد التخصصات بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال "أول وثاني"، والصف الأول الابتدائي بالمدارس التجريبية والخاصة لغات، سيدرس باللغة الإنجليزية.

وأضاف وزير التعليم، أن توزيع الكتاب متعدد التخصصات باللغة العربية على مدارس اللغات والمدارس التجريبية ما هو إلا خطأ نتج عن مسؤولي المخازن"، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تدارك الخطأ المُشار إليه.

جاء هذا تعليقًا على شكاوى بعض أولياء الأمور، من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد تسلمهم كتاب "الباقة متعددة التخصصات" باللغة العربية، في حين أن لغة دراسة أولادهم هي الإنجليزية.

وتطلق وزارة التربية والتعليم، نظامًا تعليميًا جديدًا، اعتبارًا من العام الدراسي الجديد، 2018/2019، يبدأ بمرحلة رياض الأطفال "أول وثاني"، والصف الأول الابتدائي، ويتدرج ليحل محل النظام القائم.

ويتسلم الطلاب - وفقًا للنظام التعليمي الجديد - 4 كتب، هي: "اللغة العربية، والإنجليزية، والتربية الدينية، فضلًا عن باقة متعددة التخصصات تضم معارف من العلوم، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية".

ويدرس الطلاب بالمدارس الحكومية "عربي" والمدارس اليابانية، والمدارس الخاصة "عربي"، كتاب الباقة باللغة العربية، فيما يدرس طلاب المدارس الخاصة "لغات"، والمدارس التجريبية كتاب الباقة باللغة الانجليزية.