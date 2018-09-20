رئيس جامعة الأزهر يقرر تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بالقاهرة.. غدًا

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية بمدينة نصر، غدًا الجمعة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية بالأزهر، قبيل بدء العام الدراسي.

وقال أحمد شعلان، مدير عام المدن الجامعية بالأزهر، إن التسكين يبدأ غدا الجمعة، بالطلاب الحاصلين على تقدير امتياز، على أن يستمر يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وأضاف شعلان - في تصريح لمصراوي، الخميس - أنه سيتم تسكين الطلاب الحاصلين على تقدير جيد جدًا أيام "الاثنين والثلاثاء والأربعاء"، على أن يتم تسكين المتخلفين يوم الخميس.

ولفت أحمد شعلان، إلى أن المدن الجامعية أنهت استعداداتها تمامًا لعملية التسكين، وسيتم توفير أجواء هادئة للطلاب والطالبات تعينهم على المذاكرة والإقامة بشكل جيد.