الآثار تنفي سرقة تمثال أثري من أحد ميادين الإسكندرية

كتب- محمد غايات:

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن سرقة تمثال أثرى من أحد ميادين محافظة الإسكندرية، غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقرير كشف الشائعات، اليوم الخميس، أنه تم التواصل مع وزارة الآثار والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً على عدم اختفاء أي تمثال أثري من ميادين الإسكندرية، موضحةً وجود 4 تماثيل أثرية فقط بميادين المحافظة، وهي تمثال نوبار باشا الذي يقع بمدخل دار الأوبرا، وتمثال محمد علي بمنطقة المنشية، وتمثال سعد زغلول بمحطة الرمل، وتمثال الخديوي إسماعيل الكائن خلف المسرح الروماني، ولم يختفِ أي منها، مشيرةً إلى أن كل ما تردد من أنباء عن سرقة أحد التماثيل الأثرية من المحافظة شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأكدت الوزارة، حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.

وأشارت وزارة الآثار، إلى أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتمثال يسمى بـ"بائع العرقسوس" في حي غرب المحافظة، وهذا التمثال غير أثري ولا يخضع لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983، مضيفةً أنه تم وضع بعض التماثيل في عدد من ميادين الإسكندرية للتجميل فقط، وهي من صنع فناني كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، مشددةً على أنه لا يمكن اختفاء أي أثر دون اتخاذ إجراءات قانونية حيال ذلك.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.‏