الوزراء يكشف حقيقة الاستغناء عن المعلمين في نظام التعليم الجديد

كتب- محمد غايات:

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تخطيط وزارة التربية والتعليم للاستغناء عن جزء كبير من المعلمين خلال الفترة المقبلة لتقليل العمالة وتوفير النفقات، غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقرير كشف الشائعات، اليوم الخميس، أنهم تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدة أنه لا يوجد أي نية لدى الوزارة للاستغناء عن أي معلم في المنظومة الجديدة.

وأكدت الوزارة، أنها تهتم حاليًا بالبحث عن حلول جذرية لمشاكل المعلمين الإدارية الخاصة بالترقي والمشاكل المهنية الخاصة بتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتنميتهم مهنيًا وتطوير آدائهم ومشاكلهم المادية الخاصة بزيادة الدخل، لافتة إلى أن الهدف خلف ترويج تلك الشائعة إحداث البلبلة ورفض التغيير والتطوير في المنظومة.

وأوضحت الوزارة، أن نظام التعليم الجديد لن يتم فيه الاستغناء عن أي معلم على رأس العمل، ولكن سيتم الاستغناء فيه عن الدروس الخصوصية، وعن تحفيظ الطلاب المعلومات بلا فهم، لأن الهدف تخريج طالب يبتكر ويفكر ويبدع وهذا لن يحدث إلا عن طريق المعلم وهو ما يدحض شائعة الاستغناء عن المعلمين.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن الاعتماد على التابلت والتكنولوجيا في التعليم، لن يتم إلا من خلال المعلم الذي سيتولى شرح المحتوى الموجود على التابلت التعليمي.

كما أعلنت الوزارة، عن استعدادها التام والكامل للعام الدراسي الجديد (2018-2019) وتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلاب، والذي من المقرر أن يبدأ يوم 22-9-2018، مشيرة إلى أنه تم تدريب 128 ألف معلم على النظام الجديد كمرحلة أولى وسيتم منحهم دليل تفاعلي جديد للتعامل مع الطلاب في الفصل.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات الم