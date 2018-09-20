رئيس الوزراء: الحكومة تتسلم 100 ألف تابلت اليوم لتوزيعه على الطلاب

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الخميس، ناقش بدء العام الدراسي الجديد، مضيفًا أن الدراسة سوف تبدأ بعد غد السبت بالمنظومة الجديدة في ثلاثة صفوف، هي: "رياض أطفال أول وثاني، وأولى ابتدائي".

وأضاف مدبولي - في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء - أن النظام الجديد لا يعتمد على توزيع التابلت فقط، وأن التابلت ما هو إلا جزء من العملية التعليمية الجديدة.

وأشار مدبولي، غلى أنه تم توصيل شبكة الفايبر بنسبة 95% من المدارس، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من توصيله لكافة المدارس بحلول الـ 5 من أكتوبر المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تعاقدت على 708 ألف تابلت لتوزيعهم على الطلاب، موضحًا أنها سوف تتسلم اليوم 100 ألف منهم.