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    جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمحافظات الصعيد الأسبوع المقبل

    01:57 م الخميس 20 سبتمبر 2018
    جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمحافظات الصعيد الأسبوع المقبل

    الدكتور مصطفى مدبولي

    كتب- محمد غايات:

    قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيقوم بجولات في محافظات الصعيد ابتداءً من الأسبوع المقبل، لمتابعة المشروعات على أرض الواقع.

    وأضاف مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع مجلس الوزراء - أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الحكومة بتيسير إجراءات الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، مع التشديد على ضرورة الحصول على كل الموافقات الخاصة بها قبل الإعلان عنها للمستثمرين، بحيث يحصل المستثمر الذي سيقوم بتنفيذ المشروع على ملفٍ متكاملٍ به كل الموافقات من مختلف الوزارات مع بداية تنفيذ المشروع، دون التعامل مع أي جهة.

    وأكد مدبولي، أهمية اتباع هذا النهج في طرح المناطق اللوجستية، أو مشروعات الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني على سبيل المثال، مع تعاون الوزارات المختلفة لسرعة إصدار هذه الموافقات، مشددًا أن هذه الإجراءات ستكون مهمةُ كل وزير.

    مصطفى مدبولي محافظات الصعيد رئيس الوزراء الحكومة الاستثمار

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