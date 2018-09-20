أول أكتوبر.. ننشر مواعيد عروض "الصوت والضوء" في الشتاء

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، تغيير مواعيد عروض الصوت والضوء بما يتناسب مع الموسم السياحي الشتوي في المناطق الخمس:"الأهرامات - الكرنك - أبو سمبل - فيلة - إدفو".

وأضافت "الصوت والضوء"، في بيان لها اليوم الخميس، أن العروض تبدأ في منطقتي الأهرامات والكرنك في السابعة مساءً ومعبدي إدفو، وأبوسمبل في السادسة مساءً ومعبد فيلة في السادسة والنصف مساء.

وقال سامح سعد، رئيس الصوت والضوء، إنه سيتم بداية المواعيد الشتوية في مناطق الصوت والضوء أول شهر أكتوبر المقبل ليتيح للرواد الاستمتاع بالعروض بشكل أفضل من الماضي.

وأوضح سعد، أن التذكرة العائلية لعروض اللغة العربية تتاح لخمسة أفراد بسعر 200 جنيه بدلًا من 325 جنيهًا، وأربعة أفراد بسعر 180 جنيه بدلاً من 260 جنيهًا لتشجيع الأسر المصرية والعربية على الترفيه والتثقيف والاستمتاع.

يشار إلى أنه يتم توفير سماعات الترجمة الفورية مجانًا في جميع المناطق لإتاحة الفرصة للسائح حضور عرض الصوت والضوء بأي لغة في الوقت المناسب لهم.