80 ألف زائر.. أرقام قياسية للزائرين بـ"كنوز الفراعنة" بموناكو منذ 2017

كتب-ـ يوسف عفيفي:

أعلنت قاعة "الجريمالدي فورام" بإمارة موناكو الفرنسية، تسجيل معرض "كنوز الفراعنة" الذي استضافته الإمارة في الفترة منذ يوليو الماضي وحتى سبتمبر الجاري، عدد 80 ألف زائر، ما يعتبر الأعلى في عدد الزائرين حتى الآن.

ويضم المعرض 149 قطعةً من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير، شملت قطعتين من مقتنيات "توت عنخ آمون"، و147 قطعة من مجموعات أثرية أخرى تخص الأثاث الجنائزي "ليويا وتويا"، أجداد الملكً اخناتون، وكنوز تانيس، ومنها:"قناع الملك بسوسنس والتابوت من الفضة المكفت بالذهب".

وأكدت القاعة - عبر صفحتها الخاصة على "توتير" - أن هذا العدد يعتبر الأكبر لأي معرض تم إقامته في إمارة موناكو منذ إقامة معرض "جريس كيلي أميرة موناكو" عام ٢٠٠٧، ومعرض "ملكات الفراعنة" عام ٢٠٠٨، وسوف تصل القطع الخاصة بالمعرض خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت وزارة الآثار، في بيان الخميس، إن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والأمير ألبرت أمير موناكو، افتتحا معرض "كنوز الفراعنة" يوم 6 يوليو 2018، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والنائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، والنائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب.