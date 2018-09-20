محافظ جنوب سيناء يوضح سبب تأجيل "سانت كاترين للسلام"

كتب- أحمد علي:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه تم تأجيل ملتقى سانت كاترين للسلام حتى لا يتصادف مع مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثانية، نظرًا لأهمية الآخير في الترويج للسياحة في مصر.

وأضاف فودة، أن مهرجان الجونة السينمائي الدولي - الذي يقام في محافظة البحر الأحمر - يعد حدثًا هامًا لما له من تأثير إيجابي للسياحة بمصر.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ جنبو سيناء، في اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة الأزهري، وكيل اللجنة، لمناقشة استعدادات ملتقى سانت كاترين للسلام الدولي، والمنعقد تحت عنوان "هنا نصلي معا".

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم توفير 3 طائرات من مطار القاهرة إلى سانت كاترين، تتحرك الخميس الموافق 18 أكتوبر المقبل، موضحًا أن الاحتفالات ستظهر فيها ترانيم دينية إسلامية ومسيحية، فضلًا عن زيارة عدد من المزارات الدينية الإسلامية والمسيحية بالإضافة إلى جبل الطور، حيث كلم الله سيدنا موسى.