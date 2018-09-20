أسقف أسيوط في عظة بأمريكا: "اللي بيحب أهله في مصر يستقبل الرئيس" (فيديو)

كتب- إسلام ضيف:

ألقى الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها، عظة من كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس والأنبا شنودة بنيوجيرسي، مساء أمس الأربعاء، بحضور عدد كبير من الأقباط.

ووجه الأنبا يؤانس، رسالة للحضور، قائلًا: "اللي فيكم بيحب أهله في مصر؛ يتفضل معانا يستقبل الرئيس، وكل واحد براحته إحنا في زمن منقدرش نؤمر فيه حد".

وتابع أسقف أسيوط: "أنا بتكلم باسم أبينا المعظم الأنبا تواضروس الثاني.. لما كان عندنا في أسيوط، قالي أنا هكون هناك وجدول زيارتي لأمريكا مترتب من أكثر من سنة.. فتعاله اشتغل شغلك" - في إشارة منه للمشاركة في استقبال الرئيس السيسي عند وصوله نيويورك.

وأكد الأنبا يؤانس، أن البابا تواضروس دعى الكل في عظاته هنا لاستقبال سيادة الرئيس، واللي بيحب أهله في مصر يطلع يستقبل الرئيس".