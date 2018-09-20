  • عاجل:دليلك لشراء الأدوات المدرسية بأرخص الأسعار.. مقارنة بين 5 أسواق| اضغط للتفاصيل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    العودة إلى المدارس جميل راتب بطاقات التموين حادث الغسيل الكلوي مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    أسقف أسيوط في عظة بأمريكا: "اللي بيحب أهله في مصر يستقبل الرئيس" (فيديو)

    01:15 م الخميس 20 سبتمبر 2018
    أسقف أسيوط في عظة بأمريكا: "اللي بيحب أهله في مصر يستقبل الرئيس" (فيديو)

    الأنبا يؤانس

    كتب- إسلام ضيف:

    ألقى الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها، عظة من كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس والأنبا شنودة بنيوجيرسي، مساء أمس الأربعاء، بحضور عدد كبير من الأقباط.

    ووجه الأنبا يؤانس، رسالة للحضور، قائلًا: "اللي فيكم بيحب أهله في مصر؛ يتفضل معانا يستقبل الرئيس، وكل واحد براحته إحنا في زمن منقدرش نؤمر فيه حد".

    وتابع أسقف أسيوط: "أنا بتكلم باسم أبينا المعظم الأنبا تواضروس الثاني.. لما كان عندنا في أسيوط، قالي أنا هكون هناك وجدول زيارتي لأمريكا مترتب من أكثر من سنة.. فتعاله اشتغل شغلك" - في إشارة منه للمشاركة في استقبال الرئيس السيسي عند وصوله نيويورك.

    وأكد الأنبا يؤانس، أن البابا تواضروس دعى الكل في عظاته هنا لاستقبال سيادة الرئيس، واللي بيحب أهله في مصر يطلع يستقبل الرئيس".

    الأنبا يؤانس أسقف أسيوط كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس الأنبا شنودة بنيوجيرسي

    الخبر التالى:

    رئيس الوزراء يكلف بتطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان