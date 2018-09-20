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إلغاء إجازة السبت المقبل بجامعة القاهرة

11:58 ص الخميس 20 سبتمبر 2018
إلغاء إجازة السبت المقبل بجامعة القاهرة

الدكتور محمد عثمان الخشت

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن يوم السبت المقبل يوم عمل كامل لجميع إدارات الجامعة.

وأضاف الخشت، في تصريحات صحفية، أنه تقرر إلغاء إجازة يوم السبت لجميع موظفي الجامعة، تزامنًا مع أول أيام العام الدراسي الجديد 2018-2019، مؤكدًا أنه سيتم حساب اليوم لجميع العاملين بأجرٍ كامل.

وأعلنت جامعة القاهرة، انتهاء استعدادات العام الدراسي الجديد، بعد أن رفعت كفاءة المنشآت والبنية الأساسية للجامعة، وتأهيل وتجديد 8 مباني بالمدن الجامعية، وإنشاء كافتيريات متنقلة للطلاب، وصيانة المباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق والمصاعد، مع اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة بالمباني الجامعية، واستحداث عدد من قاعات التدريسية وتجهيزها.

محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة

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