مدبولي:​ تنفیذ 4340 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى بشرق بورسعيد "سلام"

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كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفیذ 4340 وحدة سكنية(217 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمدينة شرق بورسعيد"سلام"، حيث تتولى التنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح المهندس محمد وجدى حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة شرق بورسعيد "سلام"، أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالإسكان الاجتماعى، وهى، مركز طبي، وبلغت نسبة الإنجاز 65 %، وحضانة، وبلغت نسبة الإنجاز 45 %، ونادٍ اجتماعى، وبلغت نسبة الإنجاز 65 %، وسوق تجارية (8محال)، وبلغت نسبة الإنجاز 15 %، بجانب تنفيذ مدرسة تعليم أساسى، ونقطة شرطة، ونقطة إطفاء.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة شرق بورسعيد "سلام"، إلى أنه جارٍ تنفيذ مرافق مشروع الإسكان الاجتماعى (طرق – مياه – صرف صحى – رى – كهرباء)، وتنفيذ الطريق الرئيسى بالحد الشرقى والجنوبى بطول 5 كم، بقيمة تعاقدية 415 مليون جنيه.

وقال المهندس محمد وجدى حسين: جارٍ تنفیذ المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م٣/يوم، بتكلفة 2.3 مليار جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 35 %، موضحاً أن الطاقة الإجمالية للمحطة 250 ألف م3/يوم، لخدمة المدينة، والمنطقة الصناعية، والميناء.

وأضاف: تم الانتهاء من تنفيذ 18جسة بالمنطقة السياحية الغربية، لتنفيذ مشروع مرافق وإسكان سياحى ومارينا وبحيرات مائية بالمنطقة.