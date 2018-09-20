"آثار أسوان": 80% نسبة الحجوزات السياحية للموسم الشتوي

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن نسب الحجوزات السياحية لمدينة أسوان خلال الموسم الشتوي المرتقب تتخطى نسبة 80% وفقا لشركات السياحة، مشيرا إلى أن أبرز الجنسيات التي ستتوافد على زيارة المدينة تأتي من دول أمريكا وألمانيا وانجلترا، وأسواق أوروبا الشرقية والصين والهند وماليزيا وهناك تنوع متوقعة من الجنسيات الأجنبية الأخرى.

وقال سعيد لمصراوي، اليوم الخميس، إن هناك بوادر إيجابية للسياحة في مدينة أسوان خلال الموسم الشتوي، خاصة بعد الزيارات المكوكية للرئيس السيسي خارج البلاد، لافتا إلى فتح طيران "شارتر" من إسبانيا مباشرة لمدينة أسوان وهو ما يبشر بالخير لمصر كلها مع استقرار الأمن في أنحاء الجمهورية.

وأكد منطقة الأغاخان في البر الغربي بأسوان، ستشهد العديد من الإنجازات خلال الفترة القليلة المقبلة من أعمال ترميم وتطوير، وذلك استقبالا للموسم السياحي الشتوي المرتقب، لافتا إلى وجود بوادر سياحية طيبة تشهدها مدينة أسوان بالتعاون مع شركات السياحة.

وكانت وزارة الآثار، أعلنت نجاح البعثة الأثرية المصرية العاملة بموقع الأغاخان في البر الغربي بأسوان، في الكشف عن تابوت من الحجر الرملي ذو غطاء منحوت بهيئة آدمية وبداخله مومياء سليمة وملفوفة بالكتان، وذلك داخل مقبرة تعود إلى العصر المتأخر.​