اليوم.. "أهلًا مدارس" يفتح أبوابه أمام الجمهور

كتبت- عايدة رضوان:

يفتح معرض "أهلًا مدارس"، اليوم الخميس، أبوابه أمام الجمهور، بعد أن تم افتتاحه أمس من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث يتم طرح كافة مستلزمات المدارس بتخفيضات تصل إلى 35% لتخفيف العبء على المواطنين.

ومن المقرر أن يستقبل معرض "أهلًا مدارس" الجمهور حتى الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري - الثلاثاء المقبل - منذ العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

وافتتح الدكتور علي الميصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض أهلا مدارس، أمس الأربعاء، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والغرفة التجارية بالقاهرة.

ويضم المعرض - وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة - والذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط على مساحة تتجاوز 7650م2 - مجموعةً متنوعة ومتميزة من مستلزمات المدارس واحتياجات الأسرة لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث يجمع المعرض تحت سقف واحد أكثر من 120 عارض من كافة العلامات التجارية المعروفة في مجال تجارة الأدوات المكتبية والمدرسية، فضلًا عن تشكيلة متنوعة من المواد الغذائية الخاصة بالطالب المدرسي.

وكان الدكتور علي المصيلحي، اجتمع مع كافه العارضين بمبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث شدد على ضرورة الالتزام بنسب خصومات لا تقل عن 30% عن سعر السوق والالتزام بجودة المعروضات.

فيما بادر العديد من التجار بتقديم عروض لزوار المعرض بسعر التكلفة الفعلية بخلاف التبرع بعدد كبير من الحقائب المدرسية على كافة الأدوات للأسر الآولى بالرعاية، والتي سيتم توزيعها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.​