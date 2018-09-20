قرار جمهوري بالموافقة على منحة لتطبيق المعايير الدولية على التقارير المالية للقابضة لكهرباء مصر

القاهرة- أ ش أ:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 2017، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على اتفاق منحة بشأن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للشركة القابضة لكهرباء مصر بجمهورية مصر العربية، بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2017.

وأوضح القرار أن المنحة تبلغ مليونا و969 ألفا و950 دولارا أمريكيا.

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